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Зеркаль о газовых переговорах с РФ: Никаких политических договоренностей там не происходит

Зеркаль о газовых переговорах с РФ: Никаких политических договоренностей там не происходит
17:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:По словам Зеркаль, бояться газовых переговоров между Украиной и РФ не стоит.

Переговоры между Украиной и Россией о транзите газа касаются технических вопросов и не должны быть большим раздражителем для общества, в отличие от способа выполнения Россией решения Стокгольмского арбитража.

Об этом в комментарии Укринформу в среду, 11 декабря, заявила экс-заместительница министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Двусторонние переговоры (между Украиной и Россией - ред.) проходят исключительно для того, чтобы обсудить технические детали, никаких политических договоренностей там не происходит. Та встреча, которая состоялась в конце ноября, касалась технических переговоров по так называемому interconnector agreement - договору по объединению систем. Это технический документ, он состоит из более 140 страниц, и наконец мы получили от россиян их замечания или предложения на 20 страницах. То есть это процесс, который обычно происходит между компаниями, которые стремятся заключить договора", - сказала Зеркаль.

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Об участии в этом процессе европейской стороны, дипломатка отметила, что Европейская комиссия из него не выходит.

По словам Зеркаль, европейские партнеры поощряли Украину и Россию к двусторонним контактам с целью обсуждения технических деталей. Она объяснила, что Европейская комиссия не имеет собственного опыта заключения подобных двусторонних договоров, этот вопрос в большей степени касается компаний.

"Есть договора, заключаемые в соответствии с европейским законодательством, но в любом случае они имеют определенную специфику. Относительно остальных вопросов, таких как выполнение Россией решения Стокгольмского арбитража, то это вообще вопросы двух компаний, как они будут это организовывать", - заметила экс-заместитель министра.

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Комментируя озвученную дату 13 декабря как дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству, Зеркаль отметила, что таких ограничений не существует.

"Я знаю, что до 26 декабря запланировано завершение процедуры сертификации нового оператора газотранспортной системы Украины. Относительно заключения договора, то такого ограничения нет", - сказала дипломатка.

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Подытоживая, Зеркаль подчеркнула, что сам факт двусторонних переговоров по транзиту газа между Украиной и Россией является обычной практикой обсуждения технических деталей. В то же время она констатировала, что в украинско-российских газовых вопросах всегда присутствует элемент недоверия.

"Но недоверие прежде всего касается очень чувствительных вопросов. Когда идет речь о техническом соглашении, в котором прописываются параметры, то, я думаю, что это не должно быть большим раздражителем для общества. А уж что касается вопросов того, как будет выполнено решение Стокгольмского арбитража, то это действительно касается каждого из нас, потому что мы являемся налогоплательщиками, мы также платим коммунальные услуги и для нас, думаю, потеря любых государственных средств будет ощутимой", - резюмировала экс-заместитель министра иностранных дел.

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Газовые переговоры, Стокгольмский арбитраж, Транзит газа, Елена Зеркаль.
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