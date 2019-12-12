Геращенко обратилась в СБУ из-за приезда российских журналистов

Новости Украины:Ирина Геращенко, выступая с трибуны Верховной Рады, заявила что обратится в СБУ по поводу приезда в Украину российских пропагандистов.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обратилась в СБУ по поводу приезда в Украину пропагандистов с российского телеканала "Звезда".

На заседании Верховной Рады Геращенко заявила, что сегодня представители телеканала "Звезда", которые "пять лет в своих эфирах показывают пытки украинских военных, делают селфи с центральной площади Киева - с Майдана Незалежности".

Она сказала: "Хочу обратиться к Службе безопасности Украины - что тут делают пропагандисты с телеканала "Звезда"?".

Как сообщают СМИ, съемочная группа пропагандистского канала Министерства обороны России "Звезда" прибыла в Киев и делала репортаж с Майдана Незалежности. Эти лица заявили, что президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Париже пригласил российских журналистов в гости, поэтому они решили проверить, сдержит ли он свое обещание.

‼️Телеканал "Звізда" 5 років на своїх ефірах показував катування українських військових.

Сьогодні вони роблять селфі з центральної площі Києва - Ірина Геращенко pic.twitter.com/qKDkTNX9Rm — Alexander Fesenko (@sashkof2) December 12, 2019

Напомним, в Кремле приветствуют решение главы Украинского государства Владимира Зеленского допустить российских журналистов в Украину.