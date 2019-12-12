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Геращенко обратилась в СБУ из-за приезда российских журналистов

Геращенко обратилась в СБУ из-за приезда российских журналистов
14:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Ирина Геращенко, выступая с трибуны Верховной Рады, заявила что обратится в СБУ по поводу приезда в Украину российских пропагандистов.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обратилась в СБУ по поводу приезда в Украину пропагандистов с российского телеканала "Звезда".

На заседании Верховной Рады Геращенко заявила, что сегодня представители телеканала "Звезда", которые "пять лет в своих эфирах показывают пытки украинских военных, делают селфи с центральной площади Киева - с Майдана Незалежности".

Она сказала: "Хочу обратиться к Службе безопасности Украины - что тут делают пропагандисты с телеканала "Звезда"?".

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Как сообщают СМИ, съемочная группа пропагандистского канала Министерства обороны России "Звезда" прибыла в Киев и делала репортаж с Майдана Незалежности. Эти лица заявили, что президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Париже пригласил российских журналистов в гости, поэтому они решили проверить, сдержит ли он свое обещание.

Напомним, в Кремле приветствуют решение главы Украинского государства Владимира Зеленского допустить российских журналистов в Украину.

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Журналисты, СБУ, Ирина Геращенко, Европейская солидарность.
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