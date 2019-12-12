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Четверг, 12.12.2019
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Нардепы хотят защитить должников от коллекторов

Нардепы хотят защитить должников от коллекторов
22:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Верховная Рада планирует защитить должников от коллекторской деятельности.

Верховная Рада на заседании 12 декабря приняла в первом чтении законопроект о защите прав и интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности.

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

"Законопроектом предлагается определить общие организационно-правовые принципы осуществления хозяйственной деятельности в сфере осуществления коллекторской деятельности", - говорится в сообщении.

В частности, в документе определяется понятие "коллекторская деятельность".

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Проектом предусмотрено в ходе организации и осуществления коллекторской деятельности запретить осуществлять действия, посягающие на права, свободы и собственность физических лиц, а также ставящие под угрозу их жизнь и здоровье, честь, достоинство и деловую репутацию, использовать силу, насилие, угрозы осуществлять незаконные или неправомерные действия и/или использовать оскорбление личного достоинства в отношении должника, его представителя (представителей) и/или членов семьи должника-физического лица.

Также предусматривается запретить коллекторам использовать вульгарную или нецензурную лексику, использовать грубый тон разговора, а также совершать другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, в отношении должника, его представителя (представителей) и/или членов семьи должника-физического лица; использовать средства, которые имеют характер запугивания; умышленно предоставлять должнику ложную информацию о просроченной задолженности.

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Кроме того, коллекторам также хотят запретить предоставлять ложную информацию о своем статусе, квалификации или профессиональных полномочиях; выражать в любой способ угрозы по осуществлению противоправных действий, имеющих целью нарушить право собственности на имущество должника; принимать поручение на урегулирование просроченной задолженности в случае, если исполнение такого поручения помешает выполнению ранее принятого поручения; вводить должника в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения просроченной задолженности и т. п.

В ходе организации и осуществления коллекторской деятельности предлагается запретить любые методы, формы и средства воздействия, в том числе, возможность совершения которых предусмотрена или не запрещена законом, в случае если должник-физическое лицо сообщил субъекту коллекторской деятельности об одном из документально подтвержденных обстоятельств.

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Верховная Рада, Законопроект.
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