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Разумков о создании "народной милиции": Это должен быть комплекс законопроектов

Разумков о создании "народной милиции": Это должен быть комплекс законопроектов
04:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Разумков считает, что должен быть комплекс законов о реинтеграции оккупированных территорий.

Верховная Рада должна разработать и принять комплекс законопроектов по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом заявил Председатель ВР Дмитрий Разумков во время программы "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".

"По состоянию на сегодня трудно ответить, каким будет законопроект о "народной милиции". Это должен быть комплекс законопроектов, которые действительно дадут возможность реинтегрировать временно оккупированные территории... Много людей сегодня там вынужденно живут. Если мы говорим о представителях территориальных общин, то многие люди, живущие там, остались украинцами и действительно стремятся к тому, чтобы вернуться в это государство. Это непростой процесс", - отметил спикер.

Как сообщалось ранее, 12 декабря Верховная Рада продлила до 31 декабря 2020 года включительно действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

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Закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Срок его действия истекает 31 декабря 2019 года.

9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран нормандского формата. В ней приняли участие президенты Украины Владимир Зеленский, России Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

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Во время общения с украинскими СМИ по итогам "нормандской встречи" Президент Украины заявил, что считает оптимальным продлить еще на год срок действия закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО, а потом имплементировать в него "формулу Штайнмайера".

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Донбасс, ОРДЛО, Дмитрий Разумков.
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