Украина намерена добиться расширения мандата ОБСЕ на Донбассе

Новости Украины:Пристайко обещает, что Украина 17 декабря потребует расширения мандата ОБСЕ на Донбассе.

Министерство иностранных дел поручило Миссии Украины в ОБСЕ во время заседания постпредов в Вене 17 декабря поднять вопрос круглосуточного наблюдения Специальной мониторинговой миссии за соблюдением перемирия на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Право на власть".

"В следующий вторник будет заседание постоянных представителей ОБСЕ в Вене, и наш постоянный представитель получил указание поднять вопрос о том, о чем договорились лидеры ("нормандской четверки" - ред.). Мы хотим, чтобы миссия расширила свой мандат и была способна верифицировать и отслеживать, каким образом происходит прекращение огня, о котором договорились лидеры", - сказал Пристайко.

Вторым вопросом, который должен быть поднят на этом заседании, должно стать то, каким образом наблюдатели СММ выходят на украинско-российскую границу и смогут ли они там оставаться, отметил министр.

Он заверил, что 17 декабря Миссия ОБСЕ донесет наши требования, подкрепленные решением четырех лидеров всех 56 стран-членов ОБСЕ.