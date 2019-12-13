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Маас: Одной воли Киева мало, чтобы установить мир на Донбассе

Маас: Одной воли Киева мало, чтобы установить мир на Донбассе
14:33 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что для восстановления мира в Украине нужно, чтобы Москва выполнила свою часть обязательств.

Украинская сторона предприняла шаги к разблокированию минского процесса, но стремления к миру только со стороны Киева недостаточно - свою часть работы должна выполнить и Москва.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, докладывая в Бундестаге о результатах саммита "нормандской четверки".

"Всем причастным ясно, о чем идет речь, и это выходит за пределы востока Украины и Украины вообще. Мир в Украине играет важную роль также в отношениях Европы с Россией. Эти отношения улучшатся только при условии окончательного выполнения Минских договоренностей и восстановления суверенитета Украины", - заявил министр.

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Он проинформировал депутатов о договоренностях в Париже 9 декабря: всестороннее прекращение огня до конца года, обмен пленными до праздников, дальнейшее разминирование, разведение еще в трех точках. Также он подчеркнул договоренность не допускать в будущем препятствования работе СММ ОБСЕ, в состав которой входят 800 наблюдателей, в том числе 40 немцев.

Глава МИД ФРГ признал, что ответов на многие вопросы пока нет. Среди них он выделил проведение демократических местных выборов в зоне конфликта, восстановление полного контроля Украины над границей.

"Именно президент Зеленский своим мирным курсом принес новое движение в имплементации Минских соглашений. Следует признать, что Украина в течение последних недель и месяцев сделала мужественные шаги, в том числе против внутреннего политического сопротивления, и таким образом создала основу для того, чтобы мы могли вернуться к обсуждению политического процесса завершения конфликта на востоке Украины. Но для мира на Донбассе нужно больше, чем воля украинского правительства", - заявил Маас.

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Он заверил, что Германия вместе с Францией будут продолжать работать над тем, чтобы шестая зима войны для людей с восточной Украины стала последней военной зимой.

Маас сообщил, что перед саммитом через 4 месяца должна состояться встреча на уровне министров иностранных дел.

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Бундестаг, Хайко Маас, "Нормандская встреча".
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