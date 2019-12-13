Пристайко: Россия понимает, что требования, записанные в Минске, не являются реальными

Новости Украины:Пристайко убежден, что изменения Минских соглашений необходимы, и позже Кремль это осознает.

Российская сторона на встрече лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже категорически отвергла возможность изменений Минских соглашений, в частности, относительно пунктов по контролю над границей, однако впоследствии Москва осознает их изменения, заявляет министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Но есть определенные изменения, которые необходимо внести в Минские договоренности, хотя бы хронологически, они должны были бы закончиться до конца 2015 года и много дат не соответствует реальности", - сказал он в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер".

Министр также допустил, что РФ впоследствии осознает необходимость изменений в Минские соглашения.

"Думаю, что Россия понимает, что требования, записанные в Минске, не являются реальными... То, что они сейчас заявляют, что "и никаких маневров", - это обычно повышение ставок перед следующим раундом переговоров", - выразил мнение Пристайко.

Напомним, ранее Пристайко рассказал, что основной темой переговоров во время встречи тет-а-тет президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина было установление мира на Донбассе, а не новый газовый контракт.