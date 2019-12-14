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Пристайко о введении миротворцев ООН на Донбасс: Возможность у нас есть

Пристайко о введении миротворцев ООН на Донбасс: Возможность у нас есть
02:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Пристайко допускает возвращения к идее введения миротворцев на оккупированный Донбасс.

Украина может возвратиться к идее размещения миротворческого контингента ООН на временно оккупированной территории Донбасса, если будут исчерпаны все возможности Минских договоренностей, заявляет министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу... это будет решение не мое, а президента… будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", - сказал Пристайко в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу.

Он напомнил, что украинская сторона официально не обращалась в ООН о введении миротворческой миссии, но такое предложение поступило от Российской Федерации. Пристайко подчеркнул, что оно не устраивает Украину, поскольку Россия предлагает разместить миротворческий контингент только вдоль линии соприкосновения.

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Напомним, ранее Пристайко рассказал, что основной темой переговоров во время встречи тет-а-тет президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина было установление мира на Донбассе, а не новый газовый контракт.

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Донбасс, Миротворцы ООН, Вадим Пристайко, ОРДЛО.
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