Пристайко о введении миротворцев ООН на Донбасс: Возможность у нас есть

Новости Украины:Пристайко допускает возвращения к идее введения миротворцев на оккупированный Донбасс.

Украина может возвратиться к идее размещения миротворческого контингента ООН на временно оккупированной территории Донбасса, если будут исчерпаны все возможности Минских договоренностей, заявляет министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу... это будет решение не мое, а президента… будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", - сказал Пристайко в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу.

Он напомнил, что украинская сторона официально не обращалась в ООН о введении миротворческой миссии, но такое предложение поступило от Российской Федерации. Пристайко подчеркнул, что оно не устраивает Украину, поскольку Россия предлагает разместить миротворческий контингент только вдоль линии соприкосновения.

Напомним, ранее Пристайко рассказал, что основной темой переговоров во время встречи тет-а-тет президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина было установление мира на Донбассе, а не новый газовый контракт.