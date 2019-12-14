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Польша продолжит поддерживать территориальную целостность Украины

Польша продолжит поддерживать территориальную целостность Украины
05:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Украины:Замсекретаря МИД Польши заверил Украину в поддержке территориальной целостности и суверенитета.

Польша поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и готова продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию для исполнения Минских соглашений, сообщил Офис президента.

"Марчин Пшидач подтвердил неизменную поддержку Польшей территориальной целостности и суверенитета Украины и выразил готовность официальной Варшавы продолжать давление на Российскую Федерацию с целью выполнения Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили приоритетные направления взаимодействия по реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины.

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Также во время встречи речь шла об основных вопросах двусторонней повестки дня, в частности по реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств, а также во время заседания консультационного комитета президентов Украины и Республики Польша 5 ноября 2019 года во Львове.

Обсуждая проблематику чествования общей исторической памяти, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква подчеркнул, что Украина предоставила разрешения на проведение поисковых работ и ожидает соответствующие шаги со стороны польской стороны по упорядочению мест украинской памяти на территории Польши.

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Собеседники согласовали график мероприятий политического диалога на высшем уровне на ближайшие месяцы.

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Польша, Минские соглашения, Марчин Пшидач, ОПУ.
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