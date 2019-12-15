Луценко признался, что был политически назначенным прокурором

Новости Украины:Бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что его назначение на должность было политическим решением.

Юрий Луценко заявил, что его назначение на должность Генерального прокурора было политическим, и еще, ему было очень не приятно из-за того, что ради этого были внесены изменения в закон " О Прокуратуре". Об этом он рассказал в эфире одной из украинских радиостанций.

"Мне действительно было очень неприятно, что для того, чтобы меня назначить, был изменен закон о, скажем, рамках, условиях, которые должен выполнить комитет. Да, я был политически назначенным прокурором. В этом есть минусы, но в этом есть и плюсы. Потому что только политически предназначен прокурор мог разрушить систему, которая была неизменной за все годы независимости ", - заявил Луценко.

Как сообщалось ранее, в мае 2016 года Юрий Луценко был назначен на должность генерального прокурора Украины. Ради его назначения депутаты ВР поддержали изменения в законодательство, которые позволяют занимать должность Генрокурора гражданину Украины без высшего юридического образования.

Напомним, Луценко сообщил, что отказал Порошенко и Зеленскому в аресте различных телеканалов.