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Луценко признался, что был политически назначенным прокурором

Луценко признался, что был политически назначенным прокурором
12:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что его назначение на должность было политическим решением.

Юрий Луценко заявил, что его назначение на должность Генерального прокурора было политическим, и еще, ему было очень не приятно из-за того, что ради этого были внесены изменения в закон " О Прокуратуре". Об этом он рассказал в эфире одной из украинских радиостанций.  

"Мне действительно было очень неприятно, что для того, чтобы меня назначить, был изменен закон о, скажем, рамках, условиях, которые должен выполнить комитет. Да, я был политически назначенным прокурором. В этом есть минусы, но в этом есть и плюсы. Потому что только политически предназначен прокурор мог разрушить систему, которая была неизменной за все годы независимости ", - заявил Луценко.

Как сообщалось ранее, в мае 2016 года Юрий Луценко был назначен на должность генерального прокурора Украины. Ради его назначения депутаты ВР поддержали изменения в законодательство, которые позволяют занимать должность Генрокурора гражданину Украины без высшего юридического образования. 

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Напомним, Луценко сообщил, что отказал Порошенко и Зеленскому в аресте различных телеканалов.

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Юрий Луценко, Прокуратура, Петр Порошенко, Генпрокурор.
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