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Воскресенье, 15.12.2019
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Климкин рассказал, в чем заключается "кризис современной реальности"

Климкин рассказал, в чем заключается "кризис современной реальности"
19:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Климкин напомнил, как 80 лет назад СССР исключили из Лиги наций за агрессию против Финляндии.

Вероятность исключения России из состава Организации Объединенных Наций определит цену международным институциям и пределы их влияния, считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"80 лет назад СССР исключили из Лиги наций за агрессию в Финляндии. В новой, вроде бы, более продвинутой реальности, никто даже не может представить себе исключение России, например, из ООН. Это и есть цена международным институтам и предел их влияния", - написал Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

По его словам, "это точно не путь вперед. Международные институты в кризисе, которая постоянно углубляется. Они не стали реально международными, они зависят от стран, и в этом кризис современной реальности".

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Напомним, бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что существует высокий риск дестабилизации на юге Украины, которая нужна президенту РФ Владимиру Путину, чтобы взять под российский контроль Одессу, Николаев, Херсон и Запорожье.

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Украина, Россия, ООН, Павел Климкин.
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