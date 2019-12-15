Климкин рассказал, в чем заключается "кризис современной реальности"

Новости Украины:Климкин напомнил, как 80 лет назад СССР исключили из Лиги наций за агрессию против Финляндии.

Вероятность исключения России из состава Организации Объединенных Наций определит цену международным институциям и пределы их влияния, считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"80 лет назад СССР исключили из Лиги наций за агрессию в Финляндии. В новой, вроде бы, более продвинутой реальности, никто даже не может представить себе исключение России, например, из ООН. Это и есть цена международным институтам и предел их влияния", - написал Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

По его словам, "это точно не путь вперед. Международные институты в кризисе, которая постоянно углубляется. Они не стали реально международными, они зависят от стран, и в этом кризис современной реальности".

Напомним, бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что существует высокий риск дестабилизации на юге Украины, которая нужна президенту РФ Владимиру Путину, чтобы взять под российский контроль Одессу, Николаев, Херсон и Запорожье.