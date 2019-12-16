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"Антикоррупционная" конференция в ОАЭ: кто будет представлять Украину

"Антикоррупционная" конференция в ОАЭ: кто будет представлять Украину
15:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Президент утвердил состав делегации на конференцию по противодействию коррупции, которая состоится в ОАЭ.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации на конференцию государств-участников Конвенции ООН против коррупции, которая состоится в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Соответствующее распоряжение №514/2019-рп опубликовано на сайте главы государства.

"Образовать делегацию Украины для участия в 8-й сессии Конференции государств - участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (16 - 20 декабря 2019 года, г. Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты)", - говорится в документе.

Главой делегации Президент назначил временно исполняющего обязанности председателя Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции Наталью Новак.

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В состав делегаций вошли девять должностных лиц, в состав которой кроме Новак вошли: 

  • Полурез Юрий Владимирович - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, заместитель главы делегации.
  • Вдовенко Виталий Николаевич - заместитель руководителя Департамента - начальник отдела международного сотрудничества и протокольных мероприятий Департамента координации антикоррупционной политики аппарата Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
  • Дзюба Тарас Зиновьевич - начальник отдела аналитики и сотрудничества с международными организациями Международного управления центрального аппарата Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений
  • Заболотный Андрей Владимирович - заместитель председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы
  • Лазутин Ольга Николаевна - начальник отдела обеспечения работы директора Национального антикоррупционного бюро Украины
  • Линиченко Денис Владимирович - заместитель директора Юридического департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
  • Романенко Светлана Анатольевна - первый секретарь Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене
  • Сайгак Людмила Петровна - начальник Международного управления центрального аппарата Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений
  • Чиж Полина Александровна - начальник Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Генеральной прокуратуры Украины (по согласию)

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Напомним, американская сторона дала согласие на назначение послом Украины в США Владимира Ельченко, постоянного представителя Украины в ООН.

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ОАЭ, Коррупция, Наталья Новак, Владимир Зеленский.
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