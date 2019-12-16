Поляков покидает партию "кнопкодавов, порохоботов и любителей решалова"

Новости Украины:Депутат Антон Поляков написал заявление о выходе из партии "Слуга народа".

Народный депутат Украины Антон Поляков из фракции "Слуга народа" написал заявление о выходе из партии.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Поляков отмечает, что решение было принято заранее, поэтому случившееся является для него лишь формальностью.

"Я не могу быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и руководители, которые в этом замешаны и всё это покрывают", - заявил нардпер, говоря о причинах своих действий.

Нардеп отмечает, что пошел в политику чтобы побороть старый режим, а не быть одним из его последователей.

Стоит напомнить, что 15 ноября в "Слуге народа" приняли решение исключить из фракции нардепов Анну Скороход и Антона Полякова.

Отмечается, что Поляков был инициатором сбора подписей за отставку Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора Украины.

3 декабря спикер Верховной Рады подтвердил информацию об исключении Скороход, Полякова, а также Иванисова, у которого есть судимость за изнасилование времен 90-х.