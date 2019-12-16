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МИД: Действия РФ в Украине попадают под определение агрессии в соответствии с резолюции ООН

МИД: Действия РФ в Украине попадают под определение агрессии в соответствии с резолюции ООН
19:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Действия РФ в Крыму и на Донбассе подпадают под определение агрессии в резолюции ГА ООН.

Действия Российской Федерации в Крыму и на Донбассе полностью подпадают под определение агрессии в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН "Определение агрессии", принятой 45 лет назад.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины по случаю 45-й годовщины резолюции.

"С 2014 года Украина неизменно квалифицирует международно-противоправные действия Российской Федерации в Крыму и на Донбассе как акт агрессии. Мы четко и последовательно доказываем, что такие действия РФ полностью подпадают под определение агрессии в соответствии с пунктами а), b), c), d ), e) и g) статьи 3 приложения к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3314 (XXIX) "Определение агрессии", принятой 45 лет назад", - отмечается в заявлении.

В МИД акцентировали, что этот знаковый консенсус о необходимости универсального соблюдения целей и принципов Устава ООН был развит в 2018 году путем задействования Кампальських поправок к Римскому уставу 1998 года, согласно которым компетенция Международного уголовного суда была распространена на преступление агрессии.

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"Военные преступления и преступления против человечности на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, частях Донецкой и Луганской областей имеют широкомасштабный, системный характер и являются следствием международного вооруженного конфликта, развязанного Российской Федерацией против Украины 20 февраля 2014 года", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД констатировали, что вооруженная агрессия РФ против Украины неумолимо увеличивает количество жертв, которое, по подсчетам международных организаций, достигло более 40 тысяч человек, из них более 14 тысяч - погибшие, 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами.

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"Мы благодарны нашим партнерам за четкую и консолидированную позицию относительно неизменности статуса АР Крым и г. Севастополя как неотъемлемой составной части Украины, а также необходимости мирного урегулирования международного вооруженного конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Рассчитываем на дальнейшую поддержку международного сообщества в противодействии вооруженной агрессии РФ и реализации международно-правовой ответственности РФ за вред, причиненный Украине, ее граждан и юридических им лицам ", - отмечается в заявлении.

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Россия, МИД, Донбасс, Оккупированный Крым.
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