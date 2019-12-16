"Мне работа нравится": Милованов ответил на слухи об отставке (Видео)

Новости Украины:Милованов опроверг слухи о своей отставке.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов не собирается уходить в отставку.

Соответствующее видео он разместил в Facebook.

"Об отставке. Здесь говорят, что я написал на отставку - это ложь. Мне работа нравится. Я буду дальше делать реформы", - сказал Милованов.

Также он отметил, что зарплаты должны быть высокими во всей стране.

"И пенсии тоже. Я сделаю все для того, чтобы это произошло. Я верю, что это у нас получится", - добавил чиновник.

Как сообщалось, ранее некоторые министры жаловались относительно маленьких зарплат, в частности министр юстиции Украины Денис Малюська и министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.