Скачать
Понедельник, 16.12.2019
МИД: Действия РФ в Украине попадают под определение агрессии в соответствии с резолюции ООН
МИД: Действия РФ в Украине попадают под определение агрессии в соответствии с резолюции ООН
Укрепление гривни: в НБУ рассказали о последствиях для экономики
Укрепление гривни: в НБУ рассказали о последствиях для экономики
Иньеста: Зозуля не хотел ехать на матч против Райо
Иньеста: Зозуля не хотел ехать на матч против Райо
Евровидение-2020: Руслана выступила на гала-шоу звезд в Амстердаме (Фото, Видео)
Евровидение-2020: Руслана выступила на гала-шоу звезд в Амстердаме (Фото, Видео)

"Мне работа нравится": Милованов ответил на слухи об отставке (Видео)

"Мне работа нравится": Милованов ответил на слухи об отставке (Видео)
19:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Милованов опроверг слухи о своей отставке.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов не собирается уходить в отставку.

Соответствующее видео он разместил в Facebook.

"Об отставке. Здесь говорят, что я написал на отставку - это ложь. Мне работа нравится. Я буду дальше делать реформы", - сказал Милованов.

Также он отметил, что зарплаты должны быть высокими во всей стране.

"И пенсии тоже. Я сделаю все для того, чтобы это произошло. Я верю, что это у нас получится", - добавил чиновник.

Кабмин ищет нового главу НСЗУ

Как сообщалось, ранее некоторые министры жаловались относительно маленьких зарплат, в частности министр юстиции Украины Денис Малюська и министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Минэкономики, Тимофей Милованов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого в Украине наиболее высокие зарплаты и кого ищут работодатели
02 Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota намечена на февраль: детали (Фото)
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 декабря
04 В Украине поменяются правила пользования банковскими карточками: что важно знать
05 Маникюр 2020: потрясающие варианты зимнего дизайна ногтей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мне работа нравится&quot;: Милованов ответил на слухи об отставке (Видео)
"Мне работа нравится": Милованов ответил на слухи об отставке
&quot;Жму руку!&quot;: Зеленский поддержал Зозулю
"Жму руку!": Зеленский поддержал Зозулю
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.12. – 15.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
СМИ: Тома Круза строит серьезные отношения с актрисой (Фото)
СМИ: Тома Круза строит серьезные отношения с актрисой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь