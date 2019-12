"Нормандский саммит": Кулеба и замгоссекретаря Госдепа согласовали дальнейшие шаги

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба провел встречу с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом, в ходе которой стороны согласовали последующие действия после встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) в Париже.

Об этом написала пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус в своем микроблоге в соцсети Twitter.

"Заместитель госсекретаря Хейл встретился 13 декабря с вице-премьер-министром Украины Кулебой, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Они также обсудили следующие шаги после Нормандии и важность дальнейшего прогресса в реформах", - сказано в сообщении.

