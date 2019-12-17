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Встреча в Баку: о чем договорились Зеленский и Алиев
Встреча в Баку: о чем договорились Зеленский и Алиев
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Встреча в Баку: о чем договорились Зеленский и Алиев

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Встреча в Баку: о чем договорились Зеленский и Алиев
11:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Украина и Азербайджан договорились организовать линию межгосударственной правительственной связи и сотрудничать в сфере урегулирования и ведения бизнеса.

Украина и Азербайджан поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности обоих государств в рамках международно признанных границ.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Важная тема сегодняшней беседы - это обеспечение региональной и национальной безопасности. Прежде всего речь идет о войне на востоке Украины и нагорно-карабахском конфликте. Мы неизменно поддерживаем друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности наших государств в рамках международно признанных границ", - отметил Зеленский.

Он также заверил, что Украина и Азербайджан продолжат совместную работу в этом направлении как в двустороннем формате, так и в рамках работы в международных организациях.

Ряд двусторонних документов о сотрудничестве между украинскими и азербайджанскими городами и ведомствами подписаны в Баку в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщается на официальном сайте главы Украинского государства во вторник.

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский и посол Азербайджана в Украине Азер Худиев подписали Протокол о намерениях между городами Одесса (Украина) и Гяднжа (Азербайджан).

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Также Каневский и Худиев подписали договор о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между городами Трускавец (Украина) и Губа (Азербайджан).

Соглашение о сотрудничестве в сфере регулирования условий ведения бизнеса между Государственной регуляторной службой Украины и Министерством экономики Азербайджана подписали министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров.

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Также Пристайко и Мамедъяров подписали Соглашение между администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Специальной службой государственной охраны Азербайджана об организации линии межгосударственной правительственной связи между Киевом и Баку.

Кроме того, в Азербайджане во вторник, 17 декабря, состоится открытие Торгового дома Украины, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Баку.

"Напомню, что Торговый дом Азербайджана успешно работает в Киеве с 2018 года, а сегодня состоится открытие Торгового дома Украина в Азербайджане", - заявил он во время совместного заявления для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Торговый дом Азербайджана в Украине открылся в июне 2018 года.

Как сообщалось, 16-17 декабря Президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Азербайджанской Республике.

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Азербайджан, Баку, Ильхам Алиев, Владимир Зеленский.
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