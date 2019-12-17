Прокурор Киева подал в отставку

Новости Украины:Прокурор Киева Роман Говда написал заявление по собственному желанию.

Прокурор Киева Роман Говда подал в отставку.

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту Укринформа.

"11 декабря написал заявление по собственному желанию. Вчера был последний день на работе. Теперь уволен из органов прокуратуры", - заявил он.

Говда заверил, что на него никто не давил. "Был тяжелый год. Мы его пережили", - сказал он и добавил, что в дальнейшем собирается работать в частном секторе.

В прокуратуре не стали отвечать на вопрос, что могло стать причиной его решения.

Говда возглавил прокуратуру Киева в июле 2016 года. До этого он работал заместителем генпрокурора Виктора Шокина и прокурором Одесской области.

Напомним, Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика из органов прокуратры. По его словам, приказ об увольнении Кулика подписан 22 ноября. Лещенко напомнил, что Кулик не явился на переаттестацию прокуроров.