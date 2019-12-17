Скандальный прокурор Кулик отсудил у Генпрокуратуры 1,15 млн гривен

Новости Украины:Суд обязал Генпрокуратуру выплатить прокурору Кулику 1,15 млн грн за нарушения при увольнении с воинской службы.

Генеральная прокуратура Украины нарушила требования законодательства при увольнении в запас военного прокурора военной прокуратуры сил антитеррористической операции Константина Кулика в апреле 2017 года, в связи с чем обязана выплатить ему 1,15 млн грн его среднего заработка за все время задержки выплаты, сообщается на сайте Окружного административного суда Киева (ОАСК), рассматривавшего иск Кулика к Генпрокуратуре.

"Действующим на момент увольнения истца законодательством была предусмотрена обязанность отдела работы с кадрами управления обеспечения деятельности военных прокуратур Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины в семидневный срок после получения приказа об увольнении истца подготовить и направить в соответствующий военный комиссариат экземпляр личного дела Кулика К. с целью взятия последнего на воинский учет. В то же время, таких действий совершено не было, что свидетельствует о нарушении ГПУ требований закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", Инструкции по организации учета личного состава ВСУ… Инструкции по учету кадров в органах прокуратуры… и положения о Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам рассмотрения дела суд установил, что ответчик не начислил и выплатил истцу премии за 1-13 апреля 2017 года, единовременное пособие в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы (с учетом денежного вознаграждения военнослужащим военных прокуратур за участие в АТО), компенсации за неиспользованные дни основного ежегодного отпуска и дополнительный отпуск как участнику боевых действий.

"Судом установлено, что размер единовременного пособия в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы, который должен быть выплачен истцу, составил 468 217,80 грн. А поскольку время задержки выплаты ГПУ такой суммы, по состоянию на момент принятия судебного решения, составлял 663 рабочих дня, суд на основании требований 117 КЗоТ Украины был, в том числе, обязал ответчика выплатить Кулику К. его средний заработок за все время задержки в размере 1 149 734, 82 грн", - рассказали в суде.

Кулик в настоящее время является заместителем главы департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины.