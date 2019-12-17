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Зеленский пригласил азербайджанский бизнес в Украину

Зеленский пригласил азербайджанский бизнес в Украину
19:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский анонсировал визит делегации Азербайджана в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил азербайджанские предприятия инвестировать в инфраструктуру, туризм и строительство дорог в Украине и пообещал защищать каждого инвестора.

"Мы с господином президентом (Азербайджана Ильхамом Алиевым – ред.) договорились, что уже в январе делегация от Азербайджана приедет к нам в Украину, в Киев", - отметил Зеленский во время выступления на украинско-азербайджанском бизнес-форуме в Баку во вторник, сообщает пресс-служба президента.

По его словам, делегация проработает шаги, направленные на активизацию сотрудничества между странами.

"Это кейсы и в энергетике, и в образовании, и большая приватизация, о которой я рассказал, которую мы готовим в Украине. Это 500 предприятий, где мы хотим увидеть чистый бизнес, чистую инвестицию", - сказал президент Украины.

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Он также сообщил о ряде других вопросов, которые обсуждались во время сегодняшних переговоров, в частности по строительству дорог и развитию инфраструктуры в Украине.

Зеленский отметил, что рад недавнему появлению на украинском рынке азербайджанского мобильного оператора Bakcell.

"Наша задача как государства сегодня - защищать каждого инвестора. Мы очень хотим, чтобы Азербайджан инвестировал в Украину", - сказал он.

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Кроме того, президент предложил рассмотреть возможность инвестиций в украинский туризм, в частности в Херсонской области.

"В Украине есть много волшебных, привлекательных для туризма мест, которым просто не хватает качественной инфраструктуры", - добавил он.

Зеленский отметил, что впервые встречается с Алиевым, но уже доволен началом диалога.

"А дальше должны быть реальные шаги. Когда люди что-то обещают и потом это делают - появляется взаимное доверие", - констатировал глава Украинского государства.

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Инвестиции, Азербайджан, Ильхам Алиев, Владимир Зеленский.
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