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Разумков: Мы надеемся, что в ближайшее время мандат СММ ОБСЕ будет расширен

Разумков: Мы надеемся, что в ближайшее время мандат СММ ОБСЕ будет расширен
22:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ВРУ

Новости Украины:Разумков подчеркнул, что работа СММ ОБСЕ по принципу 24/7 является очень важным фактором стабилизации ситуации на Донбассе.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе встречи с президентом ПА ОБСЕ Георгием Церетели выразил надежду, что в ближайшее время мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине будет расширен.

Как сообщает пресс-служба парламента во вторник, Разумков отметил, что перед Украиной и странами-членами ОБСЕ стоят большие вызовы относительно окончания войны на Донбассе.

"Мы надеемся, что в ближайшее время мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ будет расширен в рамках выполнения договоренностей, достигнутых во время Нормандской встречи", - отметил Разумков.

Глава Верховной Рады также подчеркнул, что для Украины очень важна поддержка ОБСЕ, поскольку трудно будет остановить войну на Донбассе без нее.

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В свою очередь Георгий Церетели высоко оценил результаты усилий со стороны украинской власти в деле установления мира на Донбассе, эффективную коммуникацию между всеми институтами и заверил украинских парламентариев во всесторонней поддержке со стороны ПА ОБСЕ.

"Для нас важен ваш оптимизм", - сказал президент ПА ОБСЕ.

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ОБСЕ, Донбасс, Георгий Церетели, Дмитрий Разумков.
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