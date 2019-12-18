Обмен заключенными и разведение сил: в Минске сегодня состоится встреча ТКГ

Новости Украины:Должны также обновить план разминирования территорий и договориться о контроле за прекращением огня, который должен прекратится к концу года.

В Минске сегодня должна состояться встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Это первая встреча ТКГ после переговоров в "нормандском формате", состоявшихся 9 декабря.

Согласно договоренностям в Париже, сегодня должны согласовать дату и окончательные списки заключенных на обмен. Речь пойдет и о разведении войск, а именно - на каких следующих трех участках фронта оно произойдет.

Участники встречи также должны обновить план разминирования территорий и договориться наконец, как контролировать прекращение огня, которое должно наступить в конце текущего года.

Как сообщалось ранее, в коммюнике по результатам саммита в "нормандском формате" отмечается, что лидеры Украины, Германии, Франции и РФ поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных".

10 декабря Президент Украины Владимир Зеленский после завершения "нормандского саммита" заявил о согласовании обмена, в рамках которого освободят 72 украинских заложников из ОРДЛО.

Позже представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что Киев в рамках первого этапа обмена "всех на всех" рассчитывает на возвращение 77 украинских заложников из ОРДЛО.

Напомним, Дмитрий Песков во время пресс-конференции заявил, что внести какие-то изменения в Минские соглашения возможно будет лишь в том случае, если Киев начнет взаимодействовать с так называемыми Донецкой и Луганской народными республиками.