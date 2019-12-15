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В Кремле назвали условие изменения Минских соглашений

В Кремле назвали условие изменения Минских соглашений
16:03 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В РФ заявили, что изменить Минские соглашения можно при условии, что Киев начнет диалог с "ЛДНР".

Дмитрий Песков во время пресс-конференции заявил, что внести какие-то изменения в Минские соглашения возможно будет лишь в том случае, если Киев начнет взаимодействовать с так называемыми Донецкой и Луганской народными республиками. 

Песков заявил, что это необходимая мера в случае прямого контакта между Киевом и "ЛДНР". По его словам, если стороны хотят что-то изменить в Минских соглашения, то эксперты из Киева и эксперты из "ЛДНР" должны провести совместную встречу. Только в таком формате они должны работать над изменениями к Минску.

Как сообщалось ранее, в Кремле прокомментировали слова Пристайко о миротворцах ООН на Донбассе.

Песков о "нормандском саммите": Это были очень непростые переговоры

Напомним, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремль может пойти на некоторые уступки в вопросе урегилирования конфликта на Донбассе, но только если это не нанесет ущерба Минским договоренностям. 

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Донбасс, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Минские соглашения, ОРДЛО.
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