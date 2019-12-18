В Раде появились три новых депутатских объединения

Новости Украины:Первый заместитель председателя ВР объявил о создании МДО "Энергетическая независимость и безопасность Украины", "Один пояс - один путь" и "Развитие Украины".

В Верховной Раде создано три новых межфракционных депутатских объединения.

Об этом в сессионном зале объявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Так, создано межфракционное депутатское объединение "Один пояс - один путь", сопредседателями которого были избраны депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Черный и Александр Колтунович.

Кроме того, было создано МДО "Энергетическая независимость и безопасность Украины". Его председателем избран депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь.

Также было сообщено о создании МДО "Развитие Украины", сопредседателями которого избраны депутаты от "Слуги народа" Татьяна Цыба и Сергей Бунин.

Напомним, на площади Конституции под зданием Верховной Рады в центре Киева второй день продолжается акции протеста открытия рынка сельскохозяйственных земель.