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Ничего не изменилось: Арахамия об работе земельного Комитета ВР

Ничего не изменилось: Арахамия об работе земельного Комитета ВР
11:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Давид Арахамия сообщил, что Комитет ВР по вопросам земельной политики продолжит работать в штатном режиме.

На встрече лидеров фракций Верховной Рады достигнуты договоренности, что Комитет по вопросам аграрной и земельной политики продолжит работать над поправками в законопроект о рынке земли.

Об этом сообщил журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Ничего не изменилось со вчерашнего дня. Мы настаивали на том, чтобы продолжал работать аграрный комитет в том штатном режиме, в котором он работал и вчера, без этих всех событий, без накаливания ситуации", - сказал он.

Арахамия отметил, что оппозиция, в частности фракция "Батькивщина", обвиняла провластную фракцию в противостоянии, а также в целом власть во вчерашних событиях под стенами парламента, где есть пострадавшие.

Рынок земли: в "СН" предлагают продавать не более 20 тысяч га в одни руки

17 декабря возле Верховной Рады произошли столкновения между участниками акции против принятия закона о продаже земель сельхозназначения и правоохранителями.

Пострадали двое журналистов и двое правоохранителей. Полиция задержала 26 человек.

Трое подозреваемых нанесли значительные телесные повреждения участникам митинга и правоохранителям.

Полиция собирает и анализирует фото- и видеоматериалы для предоставления правовой оценки действиям участников.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский усматривает в произошедших во вторник под зданием парламента в центре Киева столкновениях проявление сопротивления реформам новой власти со стороны "старых элит".

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Все по теме:

Верховная Рада, Рынок земли, Земельная реформа, Слуга народа, Давид Арахамия.
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