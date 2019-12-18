Заседание парламента: под Радой снова собираются митингующие

Новости Украины:Возле здания Верховной Рады собрались около 300 митингующих, которые выступают против введения рынка земли.

На площади Конституции под зданием Верховной Рады в центре Киева второй день продолжается акции протеста открытия рынка сельскохозяйственных земель.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", под зданием парламента собралось несколько сотен людей. Протест проходит под руководством Национального штаба защиты родной земли, куда вошли партии ВО "Батькивщина", ВО "Свобода", "Национальный корпус", а также профсоюзы и Всеукраинский аграрный совет.

Верховная Рада находится под усиленной охраной Национальной полиции и Национальной гвардии, на месте присутствуют также сотрудники ГСЧС.

Обстановка остаётся спокойной, стороны никаких активных действий не предпринимают.

Как сообщалось, 17 декабря под зданием Верховной Рады в центре Киева происходили одновременно четыре акции протеста. Среди которых собрались противники открытия рынка сельскохозяйственных земель под руководством Национального штаба защиты родной земли, в состав которого вошли представители партий "Всеукраинское объединение "Свобода", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Аграрной партии", "Национального корпуса", а также Федерация профсоюзов Украины и другие организации.

Правоохранители разобрали и вынесли с места проведения акции на улице Грушевского военные палатки, которые пытались установить протестующие.

В ответ участники акции начали бросать в правоохранителей камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки. Также было видно использование слезоточивого газа, однако кто именно его применил, неизвестно.

Позже скорая помощь забрала пострадавшего под Радой протестующего.

Позже советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что в результате столкновений участников протестов и правоохранителей под Верховной Радой во вторник пострадали 17 правоохранителей и были задержаны 26 человек.

Начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко на брифинге проинформировал, что полиция по факту столкновения начали уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Он добавил, двое гражданских лиц обратились в больницу, сейчас с ними будут общаться полицейские, чтобы выяснить, как они получили телесные повреждения

Также как сообщили в пресс-службе полиции Киева, следователи готовят объявление подозрения трем активным участникам акции протеста под Верховной Радой Украины 17 декабря.