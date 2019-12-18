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Заседание парламента: под Радой снова собираются митингующие

Заседание парламента: под Радой снова собираются митингующие
10:33 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Возле здания Верховной Рады собрались около 300 митингующих, которые выступают против введения рынка земли.

На площади Конституции под зданием Верховной Рады в центре Киева второй день продолжается акции протеста открытия рынка сельскохозяйственных земель.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", под зданием парламента собралось несколько сотен людей. Протест проходит под руководством Национального штаба защиты родной земли, куда вошли партии ВО "Батькивщина", ВО "Свобода", "Национальный корпус", а также профсоюзы и Всеукраинский аграрный совет.

Верховная Рада находится под усиленной охраной Национальной полиции и Национальной гвардии, на месте присутствуют также сотрудники ГСЧС.

Обстановка остаётся спокойной, стороны никаких активных действий не предпринимают.

Как сообщалось, 17 декабря под зданием Верховной Рады в центре Киева происходили одновременно четыре акции протеста. Среди которых собрались противники открытия рынка сельскохозяйственных земель под руководством Национального штаба защиты родной земли, в состав которого вошли представители партий "Всеукраинское объединение "Свобода", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Аграрной партии", "Национального корпуса", а также Федерация профсоюзов Украины и другие организации.

Правоохранители разобрали и вынесли с места проведения акции на улице Грушевского военные палатки, которые пытались установить протестующие.

В ответ участники акции начали бросать в правоохранителей камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки. Также было видно использование слезоточивого газа, однако кто именно его применил, неизвестно.

Протесты под Радой: несколько полицейских попали в больницу

Позже скорая помощь забрала пострадавшего под Радой протестующего.

Позже советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что в результате столкновений участников протестов и правоохранителей под Верховной Радой во вторник пострадали 17 правоохранителей и были задержаны 26 человек.

Начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко на брифинге проинформировал, что полиция по факту столкновения начали уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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Он добавил, двое гражданских лиц обратились в больницу, сейчас с ними будут общаться полицейские, чтобы выяснить, как они получили телесные повреждения

Также как сообщили в пресс-службе полиции Киева, следователи готовят объявление подозрения трем активным участникам акции протеста под Верховной Радой Украины 17 декабря.

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Все по теме:

Верховная Рада, Киев, Полиция, Акции протеста, Продажа земли, Нацгвардия.
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