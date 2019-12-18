"Человек не случайный": в Минцифры сменился госсекретарь

Новости Украины:Кабмин назначил госсекретарем Минцифры гендиректора директората развития публичных услуг ведомства Маковского.

Кабинет министров Украины назначил государственным секретарем Министерства цифровой трансформации Дмитрия Маковского, сообщается на странице министерства в Facebook.

"Дмитрий - человек для сферы электронного управления не случайный. Работает в этой области уже в течение 10 лет, имеет опыт реализации проектов как на местном, так и на государственном уровнях. Специалист высокого уровня. Именно это позволило ему одержать победу в конкурсе на должность государственного секретаря", - говорится в сообщении.

До назначения госсекретарем Маковский руководил директоратом публичных услуг Минцифры, ранее – занимал должность директора генерального департамента цифровой трансформации.

Как уточняется, с указанным назначением полностью сформирована команда высшего руководства Минцифры.

Ранее, распоряжением №1057 от 15 ноября 2019 года, Кабмин уволил Александра Рыженко с должности госсекретаря Министерства цифровой трансформации.