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Что не так с префектами? В ЕНП опасаются изменений в Конституцию Украины в части самоуправления

Что не так с префектами? В ЕНП опасаются изменений в Конституцию Украины в части самоуправления
21:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Депутаты Европарламента предупреждают об опасности для децентрализации введения института префектов.

Депутаты Европейского парламента высказывают мнение, что введение института префектов, как это предусмотрено законопроектом президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию в части самоуправления, может угрожать самой децентрализации.

Такое мнение прозвучало в среду в Страсбурге в рамках заседания парламентского Комитета ассоциации Украина-ЕС. 

В частности, докладчик по Украине, депутат от группы европейских народников Михаэль Галер (Германия) считает, что система префектов "не должна противостоять децентрализации и не должна быть направлена на создание вертикали власти, о которой нам известно из других мест".

"Я надеюсь, что я ошибаюсь в этом отношении, но я настоятельно рекомендую коллегам (депутатам Верховной Рады Украины) перед тем, как быстро принять конституционные поправки, провести глубокое обсуждение. Конституция - это не то, что меняется за очень короткий промежуток времени. Это мой совет и обращение – глубоко рассматривать любые изменения в Конституцию", - призвал он присутствующих из Украины парламентариев.

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В противном случае, такие действия "могут повернуть вспять" уже проделанные реформы, что "не будет выглядеть хорошо".

"Я надеюсь, что учреждение института префектов не противоречит или делает децентрализацию своего рода вышедшей из употребления. Так не должно быть. Децентрализация и самоуправление на местном уровне важны для того, чтобы люди получили результаты реформы", - добавил Галер.

Вице-президент делегации ЕП в Комитет ассоциации, депутат от группы зеленых Виола фон Крамон в свою очередь назвала предложение ввести институт префектов "очень опасным развитием".

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"Я категорически против этого, потому что я вижу, что успех децентрализации может быть в опасности. Я против этой исполнительной власти на уровне области", - заявила она.

Фон Крамон также подчеркнула, что "не видит необходимости спешить с этими конституционными изменениями".

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"Я бы хотела видеть соответствующую процедуру, но (не хотела бы видеть) никакой исполнительной власти из офиса президента в регионы. Потому что это демобилизует, децентрализует самоуправление", - уверена политик.

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Украина, Конституция, Европарламент, Михаэль Галер.
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