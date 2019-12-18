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Рынок земли: "Батькивщина" готовит обращения в НАБУ и ГБР

Рынок земли: "Батькивщина" готовит обращения в НАБУ и ГБР
22:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Тимошенко готовит представление в ГБР и НАБУ против главы аграрного комитета.

Председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко готовит представление в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро против руководителя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского.

Об этом Тимошенко сообщила во время заседания аграрного комитета в среду вечером.

"Только что мы собрали интеллектуальную группу нашей команды. Мы готовим за ночь представление в ГБР, в НАБУ. И мы завтра будем под камеры подавать возбуждении уголовного дела против председателя комитета", - сказала Тимошенко.

Кроме того, лидер "Батькивщины" сообщила, что в четверг утром аграрные ассоциации "объявили 12-часовую мобилизацию" и планируют "бессрочное блокирование ключевых автомагистралей страны".

Снятие депутатской неприкосновенности: Рада приняла важный закон

Как сообщалось ранее, Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики на заседании в среду, 18 декабря начал рассмотрение поправок к законопроекту № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Согласно решению комитета, регламент рассмотрения поправок предусматривает выделение 30 секунд для доклада автора поправки, и не предусмотрены вопросы к докладчикам. Нардепы от фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Вадим Ивченко заявили, что такое рассмотрение недопустимо, и отметили, что сравнительную таблицу депутаты получили во время заседания. Согласно Регламенту ВР, парламентарии должны ее получать за день до заседания в случае внеочередного заседания комитета и за три дня в случае очередного заседания. Член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталья Королевская заявила, что некоторые важные правки не учтены. Однако председатель комитета Николай Сольский возразил и сказал, что процедура рассмотрения проходит согласно решению комитета, которое было принято в начале заседания.

Аграрный комитет планирует провести заседания на следующей неделе

Ранее сообщалось, что заседание комитета проходит в конференц-зале Верховной Рады. Мероприятие открыто для журналистов. Однако на заседании комитета отсутствовали представители общественности. Журналистов пускают только при наличии редакционных удостоверений. На заседании присутствовали члены аграрного комитета, а также народные депутаты, которые являются авторами поправок к законопроекту № 2178-10.

Верховная Рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10). Проект закона предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли. Согласно документу, лицами, которые могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, являются граждане Украины, территориальные громады, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследования и с обязанностью отчуждения участка в течение года.

Столкновения под Радой: травмы получили более двух десятков правоохранителей

Сейчас в Верховной Раде зарегистрировано более 4,6 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта.

17-18 декабря аграрии Украины вышли на акции протеста против запуска рынка земли.

Ранее Президент Зеленский заявлял, что решение о праве продажи иностранцам земли сельскохозяйственного назначения будет принято только после всеукраинского референдума.

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Юлия Тимошенко, Рынок земли, Батькивщина, НАБУ, ГБР.
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