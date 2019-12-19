Скачать
Четверг, 19.12.2019
Штрафы за нарушение ввоза "евроблях": Рада приняла важное решение
Штрафы за нарушение ввоза "евроблях": Рада приняла важное решение
Гончарук объяснил приостановку финансирования расходов
Гончарук объяснил приостановку финансирования расходов
Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25
Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25
Новый безупречный образ Мелании Трамп (Фото)
Новый безупречный образ Мелании Трамп (Фото)

Посол Франции: Чтобы реализовать Минские соглашения, необходимо создать безопасные условия

Посол Франции: Чтобы реализовать Минские соглашения, необходимо создать безопасные условия
15:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам посла Франции, сейчас рано говорить о проведении выборов на Донбассе.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен подчеркивает, что для дальнейшей реализации политических аспектов Минских соглашений стороны в первую очередь необходимо обеспечить условия безопасности.

Об этом посол сказал на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, сейчас нельзя ответить относительно временных рамок организации и проведения местных выборов на Донбассе, и о том, что должно предшествовать их проведению.

Однако, отметил дипломат, поиски этих ответов будут проходить в рамках возобновленного политического переговорного процесса в "нормандском формате".

Посол Франции: Минские договоренности намечают нам финальную цель

Он добавил, что философия совместного коммюнике, принятого лидерами стран "нормандской четверки" 9 мая в Париже, заключается в том, чтобы ”вывести на первый план вопросы гуманитарного характера и сферы безопасности и свести к минимуму жертвы среди мирного населения и военных".

"И это будет составлять наиболее важную, на наш взгляд, первую часть той работы, которая направлена на стабилизацию ситуации в регионе. И потом, на втором этапе, будет происходить запуск именно политических составляющих Минского процесса. То есть, на сегодня я подчеркиваю приоритетность реализации этих условий безопасности, которые зафиксированы в парижском коммюнике, и соблюдения сторонами соответствующих обязательств", - подытожил посол.

Напомним, В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе сегодня решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Посол Франции, Минские соглашения, Этьен де Понсен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
02 День святого Николая 2019: самые лучшие СМС-поздравления в стихах, открытки
03 Праздник Николая Чудотворца 2019: что можно и нельзя делать в этот день
04 Поздравления с Днем Святого Николая 2019 в стихах и прозе
05 Итоги дня 18 декабря: Неприкосновенность нардепов и импичмент Трампа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО
Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО
Еще на шесть месяцев: совет ЕС принял решение по санкциях против РФ
Совет ЕС принял решение по санкциях против РФ
Суд отложил дело о национализации Приватбанка
Суд отложил дело о национализации Приватбанка
DZIDZIO рассказал, как относится к новогоднему празднику
DZIDZIO рассказал, как относится к новогоднему празднику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь