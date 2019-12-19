У Зеленского настаивают на необходимости продвижения интересов Украины

Новости Украины:Андрей Ермак считает, что Украина должна занимать сильную и активную позицию в продвижении своих интересов.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявляет о необходимости более активно продвигать интересы страны на международной арене и позиционировать Украину как сильного партнера.

Отвечая на вопрос, что в международном имидже Украины нужно менять прежде всего, Ермак сказал: "Позиционирование. Мы сегодня выглядим страной, которая не всегда принимает во внимание интересы тех, у кого она просит помощи. Но это неправильно. Нужно слышать и понимать их. Никто не хочет иметь дел со слабым партнером, который только берет, и ничего не дает взамен. Нам нужно стать сильным партнером, с которым выгодно иметь дело".

Во-вторых, по его словам, Украине "не надо ждать, что нам расскажут, что нужно делать реформы: мы это сами понимаем".

"Третье: мы должны быть более активными в продвижении своих интересов. Наши послы должны отслеживать происходящее в своих странах, и, увидев возможности для Украины (я имею в виду открытие производств, привлечение инвестиций, и так далее), должны без промедления их использовать", - сказал представитель президента.

Четвертым пунктом Ермак назвал необходимость культурной экспансии Украины. "Кино, книги, музыка: их активное продвижение. Сейчас интерес колоссальный, Украиной все очень интересуются, только вовремя подавай необходимую информацию", - отметил он.

В-пятых, по его словам, важен правильный PR, таргетированный на международную аудиторию. "Взять ту же Грузию, которая в свое время запустила промо-ролики на CNN, активно рекламируя себя как туристическое направление, а также рассказывая о значении Грузии как страны с древнейшей культурой и историей", - привел пример помощник главы государства.

"И шестое, самое главное – это внутренняя вера в то, о чем ты говоришь. Нужно заряжать иностранцев позитивной энергией. Многие наши дипломаты эту энергию потеряли. Они говорят и сами не чувствуют того, о чем говорят. Это большая проблема", - отметил Ермак.

По его мнению, Украину должны представлять на международной арене новые лица. "Я за то, что нужна новая свежая кровь. Нужны молодые люди, которые рассказывают об Украине с горящими глазами. Мир к этому готов", - отметил помощник президента.

"На нашей встрече в Брюсселе 12 декабря послы почти всех 28 стран задавали очень предметные вопросы, демонстрирующие, что они в курсе дел. Они отслеживают интервью президента Зеленского и украинских политиков, интерес сумасшедший. Это дорогого стоит. Сегодня талантливое кино об Украине может получить "Оскар", талантливая украинская музыка, литература, обязательно будут замечены. Такого не было никогда. Это даже круче, чем было при Оранжевой революции! Еще раз упустить это нельзя, и мы не упустим", - пояснил Ермак.