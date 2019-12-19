Скачать
Четверг, 19.12.2019
Штрафы за нарушение ввоза "евроблях": Рада приняла важное решение
Штрафы за нарушение ввоза "евроблях": Рада приняла важное решение
Гончарук объяснил приостановку финансирования расходов
Гончарук объяснил приостановку финансирования расходов
Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25
Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25
Новый безупречный образ Мелании Трамп (Фото)
Новый безупречный образ Мелании Трамп (Фото)

У Зеленского настаивают на необходимости продвижения интересов Украины

У Зеленского настаивают на необходимости продвижения интересов Украины
14:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Андрей Ермак считает, что Украина должна занимать сильную и активную позицию в продвижении своих интересов.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявляет о необходимости более активно продвигать интересы страны на международной арене и позиционировать Украину как сильного партнера.

Отвечая на вопрос, что в международном имидже Украины нужно менять прежде всего, Ермак сказал: "Позиционирование. Мы сегодня выглядим страной, которая не всегда принимает во внимание интересы тех, у кого она просит помощи. Но это неправильно. Нужно слышать и понимать их. Никто не хочет иметь дел со слабым партнером, который только берет, и ничего не дает взамен. Нам нужно стать сильным партнером, с которым выгодно иметь дело".

Во-вторых, по его словам, Украине "не надо ждать, что нам расскажут, что нужно делать реформы: мы это сами понимаем".

Зеленский назначил нового постоянного представителя Украины при ООН
Зеленский назначил нового постоянного представителя Украины при ООНЧитать полностью

"Третье: мы должны быть более активными в продвижении своих интересов. Наши послы должны отслеживать происходящее в своих странах, и, увидев возможности для Украины (я имею в виду открытие производств, привлечение инвестиций, и так далее), должны без промедления их использовать", - сказал представитель президента.

Четвертым пунктом Ермак назвал необходимость культурной экспансии Украины. "Кино, книги, музыка: их активное продвижение. Сейчас интерес колоссальный, Украиной все очень интересуются, только вовремя подавай необходимую информацию", - отметил он.

В-пятых, по его словам, важен правильный PR, таргетированный на международную аудиторию. "Взять ту же Грузию, которая в свое время запустила промо-ролики на CNN, активно рекламируя себя как туристическое направление, а также рассказывая о значении Грузии как страны с древнейшей культурой и историей", - привел пример помощник главы государства.

"И шестое, самое главное – это внутренняя вера в то, о чем ты говоришь. Нужно заряжать иностранцев позитивной энергией. Многие наши дипломаты эту энергию потеряли. Они говорят и сами не чувствуют того, о чем говорят. Это большая проблема", - отметил Ермак.

По его мнению, Украину должны представлять на международной арене новые лица. "Я за то, что нужна новая свежая кровь. Нужны молодые люди, которые рассказывают об Украине с горящими глазами. Мир к этому готов", - отметил помощник президента.

"Нужен прямой диалог с Донбассом": Путин высказался о Минских соглашениях

"На нашей встрече в Брюсселе 12 декабря послы почти всех 28 стран задавали очень предметные вопросы, демонстрирующие, что они в курсе дел. Они отслеживают интервью президента Зеленского и украинских политиков, интерес сумасшедший. Это дорогого стоит. Сегодня талантливое кино об Украине может получить "Оскар", талантливая украинская музыка, литература, обязательно будут замечены. Такого не было никогда. Это даже круче, чем было при Оранжевой революции! Еще раз упустить это нельзя, и мы не упустим", - пояснил Ермак.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Офис Президента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
02 День святого Николая 2019: самые лучшие СМС-поздравления в стихах, открытки
03 Праздник Николая Чудотворца 2019: что можно и нельзя делать в этот день
04 Поздравления с Днем Святого Николая 2019 в стихах и прозе
05 Итоги дня 18 декабря: Неприкосновенность нардепов и импичмент Трампа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО
Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО
Еще на шесть месяцев: совет ЕС принял решение по санкциях против РФ
Совет ЕС принял решение по санкциях против РФ
Суд отложил дело о национализации Приватбанка
Суд отложил дело о национализации Приватбанка
DZIDZIO рассказал, как относится к новогоднему празднику
DZIDZIO рассказал, как относится к новогоднему празднику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь