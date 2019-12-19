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"Нужен прямой диалог с Донбассом": Путин высказался о Минских соглашениях

"Нужен прямой диалог с Донбассом": Путин высказался о Минских соглашениях
12:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Президента РФ Владимира Путина насторожило заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений.

Президент России Владимир Путин заявил, что его удивили слова президента Украины Владимира Зеленского по поводу изменения или пересмотра минских соглашений, но он констатирует позитивные изменения в Украине.

Об этом заявил Путин в четверг, 19 декабря, на пресс-конференции.

"Нет ничего кроме минских соглашений и меня очень насторожило заявление президента Зеленского, после того как он уехал из Парижа, о том, что может быть пересмотр минских соглашений…

Нужен прямой диалог с Донбассом. Его нет. Сейчас было объявлено, что внесены какие-то изменения связанные с децентрализацией. Это что взамен минских соглашений? Но в минских соглашениях написано, что если это касается Донбасса, это должно быть согласовано с этими регионами,"- заявил президент РФ.

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"Что касается будущей встречи в апреле, то она станет актуальной, если будут происходить какие-то позитивные изменения. Они есть, надо об этом сказать объективно.

Во-первых, закон об особом статусе продлен, во-вторых, проведен отвод войск из нескольких ключевых точек.… Сократилось несколько количество обстрелов, хотя они до сих пор сохраняются. Есть и позитив, есть и вещи, которые настораживают. Это все предмет для обсуждения. И в целом продолжение работы в нормандском формате целесообразно,"- добавил Путин.

Кроме того, Путин отказался характеризировать Зеленского. По его словам, это против его принципов.

По его словам, ключ минских соглашений – закон об особом статусе Донбасса на постоянной основе, но ни нынешняя, ни предыдущая власть Украины этого не делает.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что президенты Украины и России используют разную терминологию.

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Россия, Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Минские соглашения, ОРДЛО.
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