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Кабмин установил KPI для руководителей центральных органов исполнительной власти

Кабмин установил KPI для руководителей центральных органов исполнительной власти
18:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Правительство ожидает от руководителей ЦОИВ и госсекретарей повышения престижа госслужбы

Кабинет министров установил показатели эффективности (KPI) для руководителей центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) и госсекретарей на 2020 год, среди них – обеспечение повышения престижа таких органов.

Соответствующие распоряжения обнародованы на правительственном портале.

Согласно распоряжениям, подтверждением повышения престижа госслужбы должно стать наличие как минимум трех кандидатов на одну вакансию в 80% конкурсах на госдолжности.

В перечне утвержденных КPI - выполнение за отчетный период не менее 80% запланированных задач, а также переведение как минимум трети административных, социальных и публичных услуг через Единый государственный портал электронных услуг "Дия", создание службы управления персоналом.

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Помимо этого, для госсекретарей установлено требование переведения не менее трети услуг в электронный формат и минимум 90% - в центры предоставления админуслуг.

Наряду с этим правительство оценило результаты работы госслужащих категории "А", которые назначаются Кабмином. Согласно документу, никто из них не получил оценки ниже "положительной".

Госсекретарь Кабмина Валерий Бондаренко, в частности, получил оценку "отлично", как и глава Госавиаслужбы Александр Бильчук, глава Госстата Игорь Вернер, глава Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Владимир Янчук.

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Оценкой "положительная" отмечена работа госсекретарей Минветеранов Людмилы Дараган и Минобороны Александра Дубляна, главы Госналоговой службы Сергея Верланова, главы правления Пенсионного фонда Евгения Капинуса.

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Кабмин, КПИ, ЦОИВ.
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