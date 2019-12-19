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В МИД Украины отреагировали на очередное нарушение РФ на Донбассе
В МИД Украины отреагировали на очередное нарушение РФ на Донбассе
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В МИД Украины отреагировали на очередное нарушение РФ на Донбассе

В МИД Украины отреагировали на очередное нарушение РФ на Донбассе
20:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки очередного "гумконвоя" в ОРДЛО.

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с очередной отправкой грузовиков с "гуманитарным грузом" на оккупированную часть Донбасса.

Об этом написала спикер МИД Катерина Зеленко на своей странице в микроблоге Твиттер в четверг.

"Реагируя на очередное нарушение Россией суверенитета Украины - направление так называемого "гуманитарного конвоя" во временно оккупированные районы украинского Донбасса, российской стороне передана нота протеста", - говорится в сообщении.

Как известно, 19 декабря российская сторона в одностороннем порядке совершила оформление 96-го "гуманитарного конвоя" через пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк", сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Отмечается, что с 05:00 до 06:00 19 декабря через российские пункты пропуска прошли две колонны "гумконвоя" общей численностью в 17 грузовиков.

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Украина, Россия, РФ, Донбасс, МИД Украины, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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