В МИД Украины отреагировали на очередное нарушение РФ на Донбассе

Новости Украины:МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки очередного "гумконвоя" в ОРДЛО.

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с очередной отправкой грузовиков с "гуманитарным грузом" на оккупированную часть Донбасса.

Об этом написала спикер МИД Катерина Зеленко на своей странице в микроблоге Твиттер в четверг.

"Реагируя на очередное нарушение Россией суверенитета Украины - направление так называемого "гуманитарного конвоя" во временно оккупированные районы украинского Донбасса, российской стороне передана нота протеста", - говорится в сообщении.

Реагуючи на чергове порушення Росією суверенітету України – направлення так зв. «гуманітарного конвою» на тимчасово окуповані райони українського Донбасу, російській стороні передано ноту протесту #StopRussianAggression — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) December 19, 2019

Как известно, 19 декабря российская сторона в одностороннем порядке совершила оформление 96-го "гуманитарного конвоя" через пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк", сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что с 05:00 до 06:00 19 декабря через российские пункты пропуска прошли две колонны "гумконвоя" общей численностью в 17 грузовиков.