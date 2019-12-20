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Закон о противодействии политической коррупции принят: что изменится

Закон о противодействии политической коррупции принят: что изменится
00:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ОПУ

Новости Украины:Рада приняла закон о предотвращении политической коррупции.

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по предотвращению и противодействию политической коррупции" (№2336).

"За" проголосовали 319 народных депутатов.

Документ вносит изменения в закон "О политических партиях в Украине".

Согласно пояснительной записке, закон предусматривает замену "бумажной" финансовой отчетности партий электронной. После создания и запуска НАПК электронной системы отчетности, уполномоченные представители партий смогут заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн непосредственно на сайте НАПК и подавать их в НАПК средствами соответствующей электронной системы. Это позволит уменьшить нагрузку на представителей партий, ответственных за составление и представление финансовой отчетности.

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Законом изымается норма действующего закона "О политических партиях в Украине", которая предусматривает обязательность заполнения и подачи в банки донорами партий заявлений о соответствии осуществляемых взносов в поддержку партий установленным ограничением по размеру и источников таких взносов.

Принятый закон предусматривает возможность осуществления взносов в поддержку партий через платежные системы, в том числе онлайн, при условии, что такие системы позволят четко идентифицировать донора и назначение осуществляемого платежа.

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Документ также исключает из закона "О политических партиях в Украине" положение, которым запрещается осуществление взносов в поддержку партий лицами, имеющими непогашенный налоговый долг, а также положение действующего закона, по которому осуществление взносов запрещается юридическими лицами, бенефициарами которых являются народные депутаты Украины и депутаты местных советов.

Как сообщалось, законопроект №2336 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по предотвращению и противодействию политической коррупции" был принят в первом чтении 5 декабря.

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Верховная Рада, Закон, Коррупция.
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