В Нафтогазе рассказали детали переговоров по газу

Новости Украины:Украина во время переговоров намерена получить справедливую оплату за транспортировку газа.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что наработанные на газовых переговорах в Берлине принципы требуют согласования на политическом уровне.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Закончили очередной раунд переговоров в двустороннем (с РФ) и трехстороннем (с ЕС) формате о продлении транзита газа в соответствии с европейскими правилами. Наработаны основные принципы соглашений, которые требуют дополнительного согласования на политическом уровне", – написал Витренко.

По его словам, после этого вопрос будет заключаться в имплементации этих соглашений на различных уровнях.

"Нафтогаз занимает максимально конструктивную позицию на этих переговорах - Украина еще раз подтверждает свою надежность в качестве транзитера газа в Европу", – подчеркнул исполнительный директор Нафтогаза.

Напомним, 19 декабря в Берлине прошли переговоры между Россией, ЕС и Украиной, по итогам которых был разработан проект будущего соглашения по газу. Сообщалось, что стороны планируют 20 декабря согласовать пакетное соглашение с руководством стран.

Детали проекта соглашения не раскрывались. Однако, как отметил глава российского Минэнерго Александр Новак, стороны обсудили конкретные объемы транзита российского газа через Украину и сроки будущего контракта.

Действующий газовый контракт двух стран истекает 31 декабря. Ранее Газпром предложил Нафтогазу продлить контракт или заключить новый на один год, но при условии обнуления всех судебных требований. Украина назвала эти условия неприемлемыми.