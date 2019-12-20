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В МИД ответили Путину на слова об "исконно российских землях" в составе Украины

В МИД ответили Путину на слова об "исконно российских землях" в составе Украины
11:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министерство иностранных дел осудило заявления президента Владимира Путина об "исконно российских территориях" в составе Украины.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар осуждает попытки президента Российской Федерации Владимира Путина "посягать" на украинские земли.

Об этом Боднар заявил, выступая во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мы осуждаем любые попытки Российской Федерации посягать на территориальную целостность Украины", - отметил Боднар.

В этой связи заместитель министра добавил, что "ни один нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас".

"Более того, давайте обратимся к истории: кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву, так что, давайте говорить о корнях, а не о последствиях", - сказал Боднар.

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Как известно, 19 декабря на пресс-конференции в Москве президент России Владимир Путин утверждал, что все Причерноморье и восточные украинские земли якобы никогда не принадлежали Украине и были присоединены к ней при создании Советского союза.

"Вот сейчас мы с коллегой из Украины говорили по поводу наших отношений. Но в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения (все Причерноморье, западные земли русские) были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине", потому что Украина была сельской территорией и считалось, что это мелкобуржуазные представители крестьянства, их раскулачивали по всей стране. Это немного странное решение", - сказал Путин

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Верховная Рада, Россия, МИД, Владимир Путин, Василий Боднар.
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