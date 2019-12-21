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Зеленский и Гончарук пришли на корпоратив Слуги народа, их развлекали Тина Кароль и Jerry Heil (Фото, Видео)

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Зеленский и Гончарук пришли на корпоратив Слуги народа, их развлекали Тина Кароль и Jerry Heil (Фото, Видео)
12:25 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:20 декабря в КВЦ Парковый состоялся новогодний корпоратив партии "Слуга народа", который посетил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский засветился на новогоднем корпоративе партии "Слуга народа", который состоялся в пятницу вечером. Фотографиями с вечеринки поделились сами депутаты на своих страницах в соцсетях.

В частности, селфи с Президентом обнародовала в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец (На заглавной фотографии Елена Мошенец в компании Президента Украины).

Согласно другим фотографиям, на мероприятии присутствовали Гончарук и члены правительства. Гостей развлекала певица Тина Кароль. Ведущей вечера была Екатерина Осадчая.

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Гостей на него пускали строго по спискам, а развлекали слуг народа певицы Тина Кароль и  Jerry Heil.

Напомним, в Украине с 20 декабря закрылись все игровые залы.

Как сообщалось ранее, наличие на земельном рынке Украины крупных, средних и малых землевладельцев является его уникальным конкурентным преимуществом, которое парламент вместе с командой Президента Зеленского и правительством хочет сохранить.

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Праздник, Премьер-министр, Президент Украины, Корпоратив, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Слуга народа, Андрей Богдан, Новогодний праздник.
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