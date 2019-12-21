Зеленский и Гончарук пришли на корпоратив Слуги народа, их развлекали Тина Кароль и Jerry Heil (Фото, Видео)

Президент Украины Владимир Зеленский засветился на новогоднем корпоративе партии "Слуга народа", который состоялся в пятницу вечером. Фотографиями с вечеринки поделились сами депутаты на своих страницах в соцсетях.
В частности, селфи с Президентом обнародовала в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец (На заглавной фотографии Елена Мошенец в компании Президента Украины).
Согласно другим фотографиям, на мероприятии присутствовали Гончарук и члены правительства. Гостей развлекала певица Тина Кароль. Ведущей вечера была Екатерина Осадчая.
Гостей на него пускали строго по спискам, а развлекали слуг народа певицы Тина Кароль и Jerry Heil.
Напомним, в Украине с 20 декабря закрылись все игровые залы.
Как сообщалось ранее, наличие на земельном рынке Украины крупных, средних и малых землевладельцев является его уникальным конкурентным преимуществом, которое парламент вместе с командой Президента Зеленского и правительством хочет сохранить.