Зеленский и Гончарук пришли на корпоратив Слуги народа, их развлекали Тина Кароль и Jerry Heil (Фото, Видео)

Новости Украины:20 декабря в КВЦ Парковый состоялся новогодний корпоратив партии "Слуга народа", который посетил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский засветился на новогоднем корпоративе партии "Слуга народа", который состоялся в пятницу вечером. Фотографиями с вечеринки поделились сами депутаты на своих страницах в соцсетях.

В частности, селфи с Президентом обнародовала в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец (На заглавной фотографии Елена Мошенец в компании Президента Украины).

Согласно другим фотографиям, на мероприятии присутствовали Гончарук и члены правительства. Гостей развлекала певица Тина Кароль. Ведущей вечера была Екатерина Осадчая.

Гостей на него пускали строго по спискам, а развлекали слуг народа певицы Тина Кароль и Jerry Heil.

Напомним, в Украине с 20 декабря закрылись все игровые залы.

Как сообщалось ранее, наличие на земельном рынке Украины крупных, средних и малых землевладельцев является его уникальным конкурентным преимуществом, которое парламент вместе с командой Президента Зеленского и правительством хочет сохранить.