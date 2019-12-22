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Прямые поставки газа из РФ: Порошенко требует собрать СНБО

Прямые поставки газа из РФ: Порошенко требует собрать СНБО
22:06 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Порошенко требует введения санкций против прямых поставок газа из России.

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко требует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

""Европейская Солидарность" потребует немедленного созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны и введение санкций против прямых поставок газа из России. Уже известно о пяти компаниях, которые напрямую заключили соглашения с "Газпромом", и это не коммерческие, а исключительно политические соглашения", - рассказал Порошенко эфире телеканала "Украина".

По мнению Порошенко, подобные соглашения являются результатом тайных переговоров, состоявшихся на саммите лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже.

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"Это газовая игла. И, к сожалению, мы можем сказать, что это является результатом тайных переговоров, которые состоялись в Париже. Мы пересекли в этом смысле те "красные линии", о которых очень громко предупреждали люди накануне Парижа", - отметил пятый президент Украины.

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"С какого-то перепугу мы отказались от дальнейших исков против "Газпрома". Вы можете делать что угодно, но если мы до 2017 года выиграли 3 млрд долларов, то с 2017 года по 2019 год - те же аргументы и те же юридические последствия. Речь идет о миллиардах долларов, которые дополнительно должны поступить НАК "Нафтогаз"", - подытожил Порошенко.

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Газ, Россия, Санкции, СНБО, Петр Порошенко.
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