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Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы

Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
12:43 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Недавно избранный руководитель Института нацпамяти Антон Дробович назвал приоритеты работы в 2020 году.

В понедельник, 23 декабря, проходит первая пресс-конференция главы Института национальной памяти (УИНП) Антона Дробовича.

Руководителя УИНП представляет министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщает UATV y Facebook.

Во время пресс-конференции Антон Дробович назвал главные приоритеты.

Декоммунизация

Коммунистические названия. Дробович отмечает, что институт продолжит работу с декоммунизацией, выполняя соответствующие законы Украины. В частности, это касается связанных с коммунистическим режимом названий в публичном пространстве.

Создание архива репрессивных органов. Новый руководитель Института нацпамяти отмечает, что это – "огромная часть работы по декоммунизации". По его словам, в 2020 году на это выделят более 50 млн гривен, ориентировочная стоимость всего архива – примерно 550 миллионов гривен.

"Сейчас выделено помещение около 10 тысяч квадратных, впоследствии его увеличат до 19 тысяч. Это будет, наверное, самый большой открытый архив документов репрессивных органов в Европе", – сказал Дробович.

Усиление работы с учебными заведениями. В частности, это касается университетов и школ. В сотрудничестве с Минобразования Институт нацпамяти намерен работать над созданием методических материалов, средств наглядности, инфографик, видеоконта, которые "неискаженно и четко будут рассказывать о логике декоммунизации".

Голодомор – геноцид

Дробович отметил, что институт будет прилагать усилия к признанию Голодомора геноцидом украинского народа на международной арене.

"Мы имеем ряд идей о том, как усилить свои позиции. Вторая важная часть этого приоритета – консолидация усилий украинских ученых, решение ключевых спорных вопросов, которые существуют в украинской научной среде о Голодоморе,"– пояснил новый глава института.

По его словам, это делается для укрепления внутренней позиции, "чтобы было легко завершить это дело на внешний – международной". 

Противодействие российской гибридной агрессии в Украине

Дробович объяснил, что это – "борьба с дезинформацией и мифами, которые нам пытаются щедро снабжать наши противники".

"Мы тоже усилим свое присутствие. Например, способствуя изданию таких материалов, как очень известная книга, продвижением которой занималась ранее Министерство информационной политики, Сергея Громенко о 250 годах российских мифов относительно истории Крыма ("250 лет фальши: российские мифы истории Крыма" – ред.)", – отметил Дробович.

Примером дезинформации руководитель института назвал "мнимые исконные земли, которые существуют в сознании политического руководства России".

"Для борьбы с такими вещами должно быть усилено качество исторической науки, усилия по развитию критического мышления и публикация и распространение достоверных, исторически верифицированных данных,"– добавил он.

Еще приоритеты

вступление в International Holocaust Remembrance Alliance;

продолжение работы по созданию Мемориала Героям Небесной Сотни и Национального музея Революции Достоинства.

Как сообщалось, 18 сентября Кабинет министров Украины уволил главу УИНП Владимира Вятровича, который занимал эту должность с марта 2014 года.

4 декабря Кабинет министров назначил председателем УИНП Антона Дробовича.

18 декабря в интервью Deutsche Welle Дробович заявил, что безотлагательными задачами УИНП являются завершение процесса декоммунизации, признание на международном уровне Голодомора геноцидом, а также противодействие российской агрессии.

Вятрович официально стал народным депутатом

Антон Дробович - кандидат философских наук, эксперт в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арткритик, член правления Молодежной ассоциации религиоведов. Работает доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова и экспертом Института общественно-экономических исследований. Лауреат ІV искусствоведческого конкурса Stedley Art Foundation, автор цикла лекций на тему мифологии в искусстве, а также более 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.

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Голодомор, УИНП, Декоммунизация, Институт нацпамяти, Антон Дробович.
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