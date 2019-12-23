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В ЧЕСНО назвали "чемпионов по кнопкодавству"

В ЧЕСНО назвали "чемпионов по кнопкодавству"
20:59 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Депутаты ОПЗЖ стали лидерами по "кнопкодавству" в Раде.

Больше всего фактов неличного голосования зафиксировано за народными депутатами фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщает общественное Движение ЧЕСНО.

"По меньшей мере 15 нардепов кнопкодавили 45 раз за время работы Верховной Рады 9-го созыва в 2019 году. Такое количество нарушений зафиксировал Общественное движение ЧЕСНО и другие журналисты. Кнопкодавов зафиксировали во время голосований по восьми законопроектам, а также процедурных решений и во время регистрации на пленарные заседания. Только 18 декабря Движению ЧЕСНО удалось зафиксировать 20 фактов кнопкодавства. Больше всего фактов неличного голосования зафиксировано за нардепами фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь (ОПЗЖ) — 27. Чаще всего процедуру голосования нарушал Владимир Кальцев", — говорится в сообщении.

Одновременно в ЧЕСНО отмечают, что четыре депутата-мажоритарщика новосозданной депутатской группы "Доверие" кнопкодавили 8 раз.

В списке, в частности, также кнопкодавы предыдущих созывов – Андрей Иванчук, Василий Петевка, Роберт Горват. Также в группу вошел мажоритарщик из Донецкой области Александр Ковалев, которого Движение ЧЕСНО первого поймало на кнопкодавстве в Верховной Раде 9-го созыва.

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В частности, народные депутаты кнопкодавили за такие законопроекты:

  • восемь фактов во время различных голосований за законопроект №2116 — "О Государственном бюро расследований";
  • восемь фактов во время различных голосований за законопроект №2299 — по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования;
  • семь фактов во время различных голосований за законопроект №2490-1 относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг;
  • два факта во время различных голосований за законопроект №2317 по улучшению администрирования акцизного налога;
  • по одному факту за законопроекты №1016, №1012, №1052, №2609.

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В ЧЕСТНО напоминают, что 28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины отменил "языковой" закон Кивалова-Колесниченко из-за процедурных нарушений во время его принятия, к которым относится и неличное голосования.

Именно депутаты от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Ларин и Виктор Черный, по данным аналитиков, "изобрели" механизм, позволяющий кнопкодавить, не нажимая на чужую кнопку пальцем.

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Верховная Рада, Кнопкодавство, Чесно.
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