Кабмин хочет повысить цифровую грамотность украинцев

Новости Украины:Алексей Гончарук сделал заявление о цифровой грамотности жителей Украины.

Украинское правительство с самого начала поставило перед собой цель как минимум шесть миллионов украинцев значительно продвинуть в направлении цифровой грамотности.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе представления результатов социсследования цифровых навыков жителей Украины.

Гончарук отметил, что цифровая грамотность украинцев поможет раскрыть огромное количество разных возможностей. Премьер убежден, что она поможет значительно усилить способность украинской экономики к конкуренции.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который тоже присутствовал на мероприятии, добавил, что за три года они планируют достичь показателя в шесть миллионов.

Как добавил присутствовавший на мероприятии министр цифровой трансформации Михаил Федоров, показателя в шесть миллионов украинцев, у которых будет развита цифровая грамотность, планируют достичь за три года.