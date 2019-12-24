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Кабмин хочет повысить цифровую грамотность украинцев

Кабмин хочет повысить цифровую грамотность украинцев
11:59 Сегодня Телеграф Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Алексей Гончарук сделал заявление о цифровой грамотности жителей Украины.

Украинское правительство  с самого начала поставило перед собой цель как минимум шесть миллионов украинцев значительно продвинуть в направлении цифровой грамотности.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе представления результатов социсследования цифровых навыков жителей Украины.

Гончарук отметил, что цифровая грамотность украинцев поможет раскрыть огромное количество разных возможностей. Премьер убежден, что она поможет значительно усилить способность украинской экономики к конкуренции.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который тоже присутствовал на мероприятии, добавил, что за три года они планируют достичь показателя в шесть миллионов.

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Как добавил присутствовавший на мероприятии министр цифровой трансформации Михаил Федоров, показателя в шесть миллионов украинцев, у которых будет развита цифровая грамотность, планируют достичь за три года.

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Все по теме:

Кабмин, Алексей Гончарук, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, Цифровая грамотность.
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