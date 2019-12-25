В РФ заявили, что выплата 3 млрд долларов Украине – "капля в море"

Новости Украины:Вице-премьер России Дмитрий Козак говорит, что риски для РФ были более опасными нежели выплата Украине 3 миллиардов долларов.

Россия считает выплату долга Украине, по решению Стокгольмского арбитража, в размере почти трех миллиардов долларов "каплей в море". Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью одному из российских телеканалов.

По его словам, выплата Украине данной суммы это ничто, по сравнению с рисками которые грозили РФ.

"Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что 2,9 млрд долларов, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше", — сказал Козак.

Дмитрий Козак заявил, что в ходе газовых переговоров стороны не обсуждали привязку долга по решению Стокгольмского арбитража и так называемый "долг Януковича". По его словам это разные долги.

Недавно глава компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что Россия готова к мировому соглашению с Украиной, которое поможет утрясти все споры. Он также рассказал о возможных поставках газа с другими ценами.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 26 декабря встретятся для окончательного согласования договоров по транзиту газа.