Скачать
Среда, 25.12.2019
В Кабмине исключили пересмотр правил предоставления субсидий
В Кабмине исключили пересмотр правил предоставления субсидий
Борьба с курением: в правительстве придумали, как защитить украинцев
Борьба с курением: в правительстве придумали, как защитить украинцев
"Миля": Артем Милевский создал свой YouTube-канал
"Миля": Артем Милевский создал свой YouTube-канал
Католическое Рождество 25 декабря: поздравления в стихах, открытки
Католическое Рождество 25 декабря: поздравления в стихах, открытки

В РФ заявили, что выплата 3 млрд долларов Украине – "капля в море"

В РФ заявили, что выплата 3 млрд долларов Украине – "капля в море"
13:00 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Вице-премьер России Дмитрий Козак говорит, что риски для РФ были более опасными нежели выплата Украине 3 миллиардов долларов.

Россия считает выплату долга Украине, по решению Стокгольмского арбитража, в размере почти трех миллиардов долларов "каплей в море". Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью одному из российских телеканалов. 

По его словам, выплата Украине данной суммы это ничто, по сравнению с рисками которые грозили РФ.

"Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что 2,9 млрд долларов, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше", — сказал Козак.

Транзит газа: Оржель подсчитал прибыль Украины

Дмитрий Козак заявил, что в ходе газовых переговоров стороны не обсуждали привязку долга по решению Стокгольмского арбитража и так называемый "долг Януковича". По его словам это разные долги. 

Недавно глава компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что Россия готова к мировому соглашению с Украиной, которое поможет утрясти все споры. Он также рассказал о возможных поставках газа с другими ценами. 

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 26 декабря встретятся для окончательного согласования договоров по транзиту газа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Россия, Газовые переговоры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Запрещено: места в мире, в которые не попасть, да и хорошо
02 Сегодня отмечают католическое Рождество
03 Грымчаку продлили срок содержания под стражей
04 Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
05 Рождество в Украине 25 декабря: что нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина открыла дело за проезд российского поезда по Крымскому мосту
Украина открыла дело за проезд поезда РФ по Крымскому мосту
Кличко рассказал, когда запустят движение по Шулявскому мосту
Кличко рассказал, когда запустят движение по Шулявскому мосту
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 26 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 26 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь