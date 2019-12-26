Зарплата нардепов: Арахамия рассказал, сколько должны получать избранники народа

Новости Украины:По слова Давида Арахамии, зарплата народного депутата Украины должна составлять порядка 100 тысяч гривень.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что заработная плата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет более высокие ожидания от народных депутатов, чем было раньше.

Такое мнение он высказал в комментарии журналу "НВ".

"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы - от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн", - заявил Арахамия.

Вместе с тем он назвал депутатскую зарплату "очень деликатным вопросом" и сказал, что не может дать однозначный ответ, "имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".

Сам председатель фракции назвал себя "небедным человеком" и отметил, что может себе позволить не думать о зарплате. По словам Арахамии, он тратит ее на благотворительность.

"А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство - это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно тем, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью", - подытожил он.

Напомним, в Раду внесли законопроект о запрете сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора.