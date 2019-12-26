Скачать
Четверг, 26.12.2019
Обошел всех: Зеленского назвали политиком 2019 года
Обошел всех: Зеленского назвали политиком 2019 года
Правительство решило бороться с секонд-хендом
Правительство решило бороться с секонд-хендом
Джошуа прокомментировал ситуацию с возможной потерей одного из чемпионских поясов
Джошуа прокомментировал ситуацию с возможной потерей одного из чемпионских поясов
Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый дом
Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый дом

Зарплата нардепов: Арахамия рассказал, сколько должны получать избранники народа

Зарплата нардепов: Арахамия рассказал, сколько должны получать избранники народа
15:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По слова Давида Арахамии, зарплата народного депутата Украины должна составлять порядка 100 тысяч гривень.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что заработная плата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет более высокие ожидания от народных депутатов, чем было раньше.

Такое мнение он высказал в комментарии журналу "НВ".

"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы - от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн", - заявил Арахамия.

Вместе с тем он назвал депутатскую зарплату "очень деликатным вопросом" и сказал, что не может дать однозначный ответ, "имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".

В "Слуге народа" рассказали, что стало причиной захвата Крыма (Видео)

Сам председатель фракции назвал себя "небедным человеком" и отметил, что может себе позволить не думать о зарплате. По словам Арахамии, он тратит ее на благотворительность.

"А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство - это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно тем, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью", - подытожил он.

Напомним, в Раду внесли законопроект о запрете сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Депутаты, Слуга народа, Зарплаты депутатов, Давид Арахамия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Веские причины держать под рукой воду с лимоном
02 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
03 Прически на Новый год 2020: лучшие варианты для коротких волос
04 Восточный гороскоп 2020: каким знакам сказочно повезет
05 Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
МВД хотят ужесточить наказания водителей за наезды на людей
МВД хотят ужесточить наказания водителей за наезды на людей
Рябошапка рассказал, какими будут зарплаты в Офисе генпрокурора
Рябошапка рассказал, какими будут зарплаты в Офисе генпрокурора
Правительство создало штаб для борьбы с падением промышленности
В правительстве будут бороться с падением промышленности
Главные блюда на Новый год 2020: как украсить праздничные яства в год Белой Крысы (Фото)
Как оригинально украсить праздничные блюда на Новый год 2020 (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь