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"Обсуждаются в рамках ТКГ": Загороднюк о новых точках разведения в ООС

"Обсуждаются в рамках ТКГ": Загороднюк о новых точках разведения в ООС
16:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Министр обороны подтвердил обсуждение новых точек разведения сил на Донбассе.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств на Донбассе уже известны и обсуждаются в рамках Трехсторонней контактной группы.

"Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать... По точкаи. Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе", - сказал Загороднюк во время брифинга в Министерстве обороны в четверг.

По его словам, пока название новых точек нельзя озвучить. "Для нас они уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков", - пояснил министр.

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Как известно, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в рамках ТКГ в Минске будут согласованы пока три "гуманитарные" точки для дальнейшего разведения сил на Донбассе до конца марта следующего года, о чем договорились в Париже на встрече лидеров стран "нормандского формата".

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Донбасс, ТКГ, ООС, Андрей Загороднюк.
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