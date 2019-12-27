Зеленский досрочно снял выговор с заместителей Богдана

Новости Украины:Зеленский досрочно снял выговор с первого замруководителя ОП Трофимова и замруководителя ОП Тимошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский снял дисциплинарное взыскание с первого заместителя руководителя Офиса президента Украины Сергея Трофимова и заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Соответствующий указ №958/2019 был обнародован на сайте президента.

"Снять досрочно выговор, объявленный указом президента Украины от 17 сентября 2019 № 699 "О привлечении к дисциплинарной ответственности", с: Трофимова Сергея Владимировича - первого заместителя руководителя Офиса президента Украины; Тимошенко Кирилла Владленовича - заместителя руководителя Офиса президента Украины", - указывается в тексте документа.

Как сообщалось, Зеленский объявил выговор Трофимову и Тимошенко за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по итогам рабочей поездки в Днепропетровскую область в сентябре 2019 года.