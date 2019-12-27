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Кабмин направил в Раду законопроект о создании Нацкомисии в сфере транспорта

Кабмин направил в Раду законопроект о создании Нацкомисии в сфере транспорта
18:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:Транспортная комиссия будет заниматься вопросами выдачи лицензий в сфере железнодорожного транспорта.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил и направил в Верховную Раду законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Telegram.

"Регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий. Задача этого органа: формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов, контролировать ценообразование и не допускать перекрестное субсидирование, способствовать развитию конкуренции на рынке", - написал премьер.

Кабмин одобрил законопроект о рынке труда

По его словам, решение направлено на то, чтобы цены на транспортные перевозки в Украине стали рыночными и адекватными.

Как сообщалось ранее, на своем заседании 27 декабря правительство также одобрило новый законопроект о труде.

Напомним, Кабинет министров создал Фонд для предоставления социальной помощи пострадавшим от насильственных преступлений.

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Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, Кабмин, Алексей Гончарук, Транспортная комиссия.
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