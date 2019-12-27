Кабмин направил в Раду законопроект о создании Нацкомисии в сфере транспорта

Новости Украины:Транспортная комиссия будет заниматься вопросами выдачи лицензий в сфере железнодорожного транспорта.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил и направил в Верховную Раду законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Telegram.

"Регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий. Задача этого органа: формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов, контролировать ценообразование и не допускать перекрестное субсидирование, способствовать развитию конкуренции на рынке", - написал премьер.

По его словам, решение направлено на то, чтобы цены на транспортные перевозки в Украине стали рыночными и адекватными.

Как сообщалось ранее, на своем заседании 27 декабря правительство также одобрило новый законопроект о труде.

Напомним, Кабинет министров создал Фонд для предоставления социальной помощи пострадавшим от насильственных преступлений.