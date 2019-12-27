Разумков подписал закон о наказании нардепов за "кнопкодавство"

Новости Украины:Закон предполагает штрафы для нардепов, которые в зале ВР проголосовали за своего коллегу.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон, которым криминализированно наказание народных депутатов за "кнопкодавство".

Как говорится в карточке закона на сайте парламента, подписан закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины (№ 2148).

Сегодня, 27 декабря, закон был возвращен с подписью председателя Верховной Рады. Также сегодня он был направлен на подпись президенту.

19 декабря Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины" (№ 2148).

Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 364-2, предусматривающей, что умышленное совершение народным депутатом на пленарном заседании ВР голосования вместо другого народного депутата (неличное голосование) наказывается штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Изменениями в Регламент ВР предусмотрено, что председательствующий на заседании дает поручение Аппарату ВР о подготовке уведомления о выявленном нарушении народным депутатом требований относительно личного голосования.

Предполагается, что голосование осуществляется народным депутатом лично с помощью электронной системы путем голосования ”за”, ”против” или ”воздержался” в зале заседаний Верховной Рады или в определенном для тайного голосования месте возле зала для пленарных заседаний. Аппарат Верховной Рады обеспечивает видеофиксацию голосования народными депутатами во время пленарных заседаний Верховной Рады.

В случае обнаружения на пленарном заседании народным депутатом факта нарушения требований относительно личного голосования путем голосования вместо другого народного депутата, рассмотрение вопроса повестки дня по его требованию останавливается. Председательствующий на пленарном заседании устанавливает наличие соответствующего народного депутата в зале заседаний Верховной Рады, а в случае его отсутствия уведомляет Верховную Раду о выявленном факте нарушения требований относительно личного голосования и поручает Счетной комиссии изъять карточку такого народного депутата и передать ее председательствующему на пленарном заседании и проводит повторное голосование по предложению, которое ставилось на голосование последним.

После проведения повторного голосования председательствующий дает поручение Аппарату Верховной Рады безотлагательно подготовить уведомление о выявленном нарушении народным депутатом требований относительно личного голосования. Такое уведомление вместе с протоколом, стенограммой соответствующего пленарного заседания, а также видеозаписью после его подготовки подается председателю Верховной Рады для направления в Государственное бюро расследований.

Предусмотрено, что в случае обнаружения на пленарном заседании журналистом, аккредитованным при Верховной Раде, факта нарушения требований относительно личного голосования путем голосования вместо другого народного депутата, такой журналист имеет право подать заявление в Аппарат Верховной Рады о выявленном факте вместе с соответствующими материалами фотосъемки или видеозаписи.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Избирательный кодекс с предложениями президента (№0978).