Зеленский подписал закон о трансплантации органов по-новому

Новости Украины:Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке запуска государственных информационных систем трансплантации.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

”Закон имеет целью обеспечение построения дееспособной и эффективной системы трансплантации в Украине и согласование национального законодательства с международными актами в этой сфере”, - говорится в сообщении.

Документ также определяет, что к началу работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), но не позднее 1 января 2021 года, положения этого закона по использованию указанной системы для организации оказания медицинской помощи с использованием трансплантации не применяются. В то же время организация трансплантации осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

Напоминаем, 20 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку» (№2457).

По словам заместителя председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксаны Дмитриевой, эти изменения дадут возможность начать проведение в Украине неродственных трансплантаций костного мозга. Она отметила, что в случае непринятия этого закона с 1 января 2020 года произошла бы остановка всей трансплантации в Украине.

В законе четко определено обеспечение надлежащей работы государственных информационных систем трансплантации и предлагается отсрочить дату образования и запуска государственных информационных систем трансплантации до 1 января 2021 года.

Законом также в Уголовном кодексе устанавливается, что умышленное нарушение порядка применения трансплантации анатомических материалов человека, повлекшее существенный вред здоровью потерпевшего, наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.