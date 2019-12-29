Выборы в шести ОТО: явка избирателей не превышает 35%

Явка избирателей на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселкового, городских голов и дополнительных выборах депутатов сельского, поселкового советов выросла и составляет от 19,31% до 35%.
Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Так, по сведениям от территориальных избирательных комиссий, по состоянию на 15.00 явка избирателей в шести ОТГ на первых выборах выросла по сравнению с явкой на 12:00 в среднем на 10% и составляет:
По сообщениям, поступающим в ЦИК, на 15.00 чрезвычайных происшествий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс на участках не зафиксировано.
Как сообщалось ранее, сегодня, 29 декабря, первые местные выборы проходят в шести ОТГ (трёх сельских, одном поселковом, двух городских) в четырёх областях Украины, а дополнительные местные выборы - в трёх ОТГ (в одной сельской, двух поселковых) в одной области Украины.