Выборы в шести ОТО: явка избирателей не превышает 35%

Новости Украины:ЦИК привела данные по явке на выборах в шести ОТО.

Явка избирателей на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселкового, городских голов и дополнительных выборах депутатов сельского, поселкового советов выросла и составляет от 19,31% до 35%.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Так, по сведениям от территориальных избирательных комиссий, по состоянию на 15.00 явка избирателей в шести ОТГ на первых выборах выросла по сравнению с явкой на 12:00 в среднем на 10% и составляет:

Червоненская сельская объединенная территориальная громада Криворожского района Днепропетровской области - 35%;

Путивльская городская объединенная территориальная громада Путивльского района Сумской области - 31,4%;

Нежуховская сельская объединенная территориальная громада Стрыйского района Львовской области - 30,2%;

Кадубовецкая сельская объединенная территориальная громада Заставневского района Черновицкой области - 26%;

Подгороднянская городская объединенная территориальная громада Днепровского района Днепропетровской области - 20,25%;

Черкасская поселковая объединенная территориальная громада Новомосковского района Днепропетровской области - 19,31%.

По сообщениям, поступающим в ЦИК, на 15.00 чрезвычайных происшествий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс на участках не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, сегодня, 29 декабря, первые местные выборы проходят в шести ОТГ (трёх сельских, одном поселковом, двух городских) в четырёх областях Украины, а дополнительные местные выборы - в трёх ОТГ (в одной сельской, двух поселковых) в одной области Украины.